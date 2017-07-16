СМИ: разведка Ирака опровергла информацию о гибели главаря ИГ аль-Багдади

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ТАСС, 16 июля. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. Об этом заявил директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри, передает в воскресенье телеканал Al Arabiya.
Как отмечает телеканал, аль-Басри опроверг данные о гибели аль-Багдади, указав, что тот "продолжает скрываться в Сирии". При этом он отметил, что террорист номер один не находится на территории провинции Ракка, где расположен одноименный город - главный оплот ИГ в Сирии.
11 июля телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади. По данным телеканала, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя "нового халифа".
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 14 июля, что министерство обороны США по-прежнему не может подтвердить ликвидацию главаря ИГ.