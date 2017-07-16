Сенат заинтересовала роль технологов Трампа и IT-сектора США в нарушениях на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса потребует дополнительные технические данные от бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа в рамках расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ в данном комитете Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

"Нам предстоит провести дополнительное разбирательство на этот счет. Мне хочется знать, чем именно занимались сотрудники штаба Трампа, курировавшие информационные технологии", - подчеркнул Уорнер. "Нам потребуется информация от этих бывших членов предвыборной команды и от руководства высокотехнологических компаний", - добавил сенатор.

Он напомнил, что операторы таких социальных сетей, как Facebook, исключали всякую ответственность за предполагаемые нарушения во время предвыборной кампании в США прошлого года. "Однако на выборах во Франции минувшей весной пришлось закрывать 30 тысяч фейковых сайтов. Согласно статистике, 85% аккаунтов в Twitter являются подложными. Это говорит о том, что возможности манипулировать в своих целях поисковиками и социальными платформами реально существуют", - пояснил Уорнер.

Сенатор повторил свое утверждение о том, будто именно российские хакеры пытались внедриться в системы регистрации избирателей 21 американского штата. "Мы знаем, что на тот момент у администрации [Барака Обамы] уже была конкретная информация на этот счет. Однако министерство национальной безопасности не предупредило власти на местах. Не думаю, что такой подход позволит нам в дальнейшем легче отражать угрозу повторных хакерских атак", - добавил Уорнер.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.