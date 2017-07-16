Экс-президент Приднестровья считает, что показания против него даны под угрозами

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук, уехавший в Молдавию после открытых против него уголовных дел, заявил, что правоохранительные органы непризнанной республики заставляют работавших с ним чиновников давать показания против него. В интервью приднестровскому интернет-изданию "Альфа-24" он выступил с утверждением, что эти показания "получены под угрозами".

"С таким же успехом можно при желании найти людей которые дадут такие же "свидетельские" показания и против прокурора, и против кого угодно. Прошли выборы и "свидетели" будто "воспылали" рвением", - сказал Шевчук. Он подчеркнул, что не отдавал "никаких незаконных распоряжений", которые ему вменяют в вину, а сведения о них считает "предлогом для фальсификации, попыток дискредитации".

Ранее Шевчук обратился с открытым письмом к прокурору Приднестровья Анатолию Гурецкому и начальнику Следственного комитета Вячеславу Брынзарю, в котором потребовал разобраться с фактами снятия с него неприкосновенности парламентом, возбуждением уголовных дел и обысками в домах, которые принадлежат ему и его родственникам.

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георгий Балан заявил, что молдавские власти не выдадут Шевчука, против которого в Приднестровье открыты уголовные дела. Он объяснил это тем, что между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции. В свою очередь Брынзарь сообщил, что бывший лидер непризнанной республики может быть осужден заочно на 12 лет тюрьмы.

Сам Шевчук заявил, что вынужден был покинуть Приднестровье из-за готовившегося на него покушения. По данным молдавских СМИ, экс-глава республики и его супруга Нина Шевчук, занимавшая прежде пост главы МИД Приднестровья, переехали в квартиру в центре Кишинева, которую они приобрели ранее.

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.