Глава МИД Ирана: в Сирии необходимо ввести всеобъемлющее перемирие

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Правительству Сирии и государствам, заинтересованным в урегулировании ситуации в этой арабской стране, необходимо достичь договоренности об установлении там всеобъемлющего перемирия и обеспечить гуманитарную помощь населению. Такую точку зрения в воскресенье обозначил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

"Нам нужно перемирие, нам всегда оно было нужно. Мы все должны принять участие в попытках установить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, за исключением, разумеется, тех групп, которые признаны СБ ООН террористическими", - сказал он. "Разумеется, наряду с прекращением огня необходимо организовать гуманитарную помощь", - добавил он.

Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита стран "двадцатки" была утверждена договоренность о перемирии в ряде районов на юго-западе Сирии. В понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии (в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). По его словам, для этого решено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи с отрядами оппозиции и представителями правительственных сил.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил, что работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии ведется в настоящее время, не уточнив, о каком именно регионе идет речь. Он не пояснил, между какими странами ведутся консультации.

Правительство нацединства

По словам Зарифа, в Сирии необходимо сформировать правительство национального единства, которое будет включать в себя как нынешнюю власть, так и представителей оппозиционных групп, стремящихся к урегулированию ситуации в стране.

По его словам, нужно сформировать "правительство национального единства, которое будет включать в себя нынешнее правительство страны, а также те оппозиционные группы, которые едины во мнении относительно будущего Сирии и которые хотят быть соучастниками [формирования] лучшего будущего для Сирии".

Кроме того, с его точки зрения, в Сирии необходимо "провести конституционную реформу", после которой должны состояться выборы, "опираясь на положения новой конституции". Он также в очередной раз повторил тезис о том, что "будущее Сирии должны определить сирийцы".

Нарушение обязательств по ядерной программе

Зариф заявил, что США не выполняют свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Иран выполняет свои обязательства, что было подтверждено МАГАТЭ... Однако мы не можем сказать того же про Соединенные Штаты - США не выполнили свою часть обязательств [в рамках СВПД]", - заявил Зариф.

В качестве примера он привел заявления президента США Дональда Трампа о том, что тот "использовал встречу в Гамбурге с лидерами других стран, чтобы переубедить их вести бизнес с Ираном". "Это нарушение не только духа, но и буквы СВПД", - убежден глава иранской дипломатии. "Считаю, что США следует начать действовать в соответствии со своими обязательствами", - добавил Зариф.

Ранее американские СМИ проинформировали, что оценка соглашения якобы находится на завершающем этапе и Вашингтон не будет вносить в него какие-либо изменения.

По словам Зарифа, Тегеран считает ядерное оружие угрозой своей безопасности, но не активом.

"Мы раньше и сейчас заявляем, что не осуществляем программу оружия массового уничтожения. МАГАТЭ подтвердила отсутствие ядерного измерения в нашей программе мирного освоения энергии атома и решило закрыть эту главу. Мне кажется, что в данном случае кто-то хочет нагнетать страх", - отметил глава МИД, отвечая на вопрос о ряде американских законодателей, предлагающих ужесточить режим антииранских санкций.

Он напомнил о некоторых актуальных фактах из прошлого Ирана. "Иран был жертвой применения химического оружия, Иран никогда его не применял сам. У Ирана были такие возможности, но он решил не идти по пути создания оружия массового уничтожения, потому что это не только противоречит нашей идеологии, но и не добавляет ничего нашей безопасности", - пояснил Зариф.

"Ядерное оружие скорее несет угрозу нашей безопасности, нежели станет активом в области безопасности", - резюмировал министр.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить, "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".

Источники терроризма

Министр заявил, что большинство людей, причастных к террористическим актам, являются выходцами из стран-союзников США.

"Никто из людей, причастных к террористическим актам с 2001 года, не был из Ирана. Большинство из террористов - выходцы из стран-союзников США", - сказал Зариф.

США регулярно выступают с обвинениями в адрес Ирана, в частности Вашингтон называет Тегеран едва ли не самым крупным спонсором терроризма и обвиняет власти Ирана в дестабилизации ситуации во всем регионе. Нынешняя администрация президента США заняла более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Трамп неоднократно заявлял о том, что заключенный при прежнем президенте США Бараке Обаме СВПД по ядерной программе Ирана является ужасной сделкой.