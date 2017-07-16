Боевики обстреляли Дамаск, в том числе район, где расположено посольство РФ

ТАСС, 16 июля. По меньшей мере семь мирных жителей пострадали в воскресенье при обстреле боевиками двух кварталов Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута (на подступах к Дамаску), выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и центральном районе Мазраа, где расположено посольство РФ.