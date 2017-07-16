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Боевики обстреляли Дамаск, в том числе район, где расположено посольство РФ

Международная панорама
16 июля, 19:05 UTC+3 ТАСС

Как сообщил источник агентства SANA в полиции, боевики выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и центральном районе Мазраа

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ТАСС, 16 июля. По меньшей мере семь мирных жителей пострадали в воскресенье при обстреле боевиками двух кварталов Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута (на подступах к Дамаску), выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и центральном районе Мазраа, где расположено посольство РФ.

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