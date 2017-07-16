СМИ: сирийские войска вернули под контроль месторождения газа и нефти к югу от Ракки

Меркель разделила с главой Гамбурга ответственность за ситуацию с беспорядкамиМеждународная панорама 16 июля, 19:58
Каноист Штыль заявил, что будет ставить перед собой максимальные цели на чемпионате мираСпорт 16 июля, 19:36
"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата РоссииСпорт 16 июля, 19:27
Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 16 июля, 19:09
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"Культура 16 июля, 18:46
Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в АнглииСпорт 16 июля, 18:32
Глава МИД Ирана: в Сирии необходимо ввести всеобъемлющее перемириеМеждународная панорама 16 июля, 18:29
Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три годаСпорт 16 июля, 18:23
Федерация: российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июля, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 июля. Сирийская армия и отряды народного ополчения выбили в воскресенье террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с газовых месторождений Эль-Халаа и Замла к югу от города Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщила телестанция "Сурия" со ссылкой на представителя командования ВС страны.
По его сведениям, после ожесточенных боев с противником войска вернули под контроль и 12 нефтяных колодцев на месторождении Эль-Фахд, и расположенную там нефтенасосную станцию.
В июне правительственные силы заняли нефтяные поля Эс-Саура и Эль-Хаббари к югу от Евфрата. Бойцы сирийской армии и ополченцы освободили от террористов город Расафа (древний Сергиополис) в 30 км от Ракки и восстановили контроль над шоссе в направлении Атраи, которое соединяет Ракку с провинциями Хама и Хомс. В ходе проведенной операции от банд ИГ были освобождены свыше 20 ферм и селений.