СМИ: сирийские войска вернули под контроль месторождения газа и нефти к югу от Ракки

ТАСС, 16 июля. Сирийская армия и отряды народного ополчения выбили в воскресенье террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с газовых месторождений Эль-Халаа и Замла к югу от города Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщила телестанция "Сурия" со ссылкой на представителя командования ВС страны.

По его сведениям, после ожесточенных боев с противником войска вернули под контроль и 12 нефтяных колодцев на месторождении Эль-Фахд, и расположенную там нефтенасосную станцию.

В июне правительственные силы заняли нефтяные поля Эс-Саура и Эль-Хаббари к югу от Евфрата. Бойцы сирийской армии и ополченцы освободили от террористов город Расафа (древний Сергиополис) в 30 км от Ракки и восстановили контроль над шоссе в направлении Атраи, которое соединяет Ракку с провинциями Хама и Хомс. В ходе проведенной операции от банд ИГ были освобождены свыше 20 ферм и селений.