Меркель разделила с главой Гамбурга ответственность за ситуацию с беспорядками

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала градоначальника Гамбурга социал- демократа Олафа Шольца, которого призывают уйти в отставку на фоне беспорядков, сопровождавших саммит "Большой двадцатки".

"Произошли вещи, которые абсолютно неприемлемы. И за это я несу такую же ответственность, как и Олаф Шольц, я от нее не ухожу", - заявила Меркель в воскресенье в эфире телеканала ARD.

7-8 июля Гамбург перешел в осадное положение из-за тысяч левых радикалов, которые выступили против саммита G20. Порядок обеспечивали 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 8 июля ситуация в городе обострилась: в большинстве районов не ходил общественный транспорт, в центре протестующие разгромили несколько улиц, разграбили супермаркеты.

За время беспорядков были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских. Однопартийцы Меркель, члены гамбургского отделения Христианско-демократического союза, утверждали, что Шольц недооценил опасность, исходящую от радикалов, и потребовали отставки бургомистра.

Канцлер в эфире ARD заявила, что считает требование коллег несправедливым.