Меркель допустила вывод немецких военнослужащих с еще одной базы в Турции

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БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Бундестага имеют право посещать солдат ФРГ, которые служат за рубежом. Если им запрещают такие визиты, то Германия оставляет за собой право вывести военнослужащих, напомнила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в воскресенье в эфире канала ARD.
"По поводу базы в Конье действует то же правило, что и действовало применительно к базе Инджирлик", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего о перспективах передислокации контингента.
Ранее ФРГ приняла решение вывести военнослужащих с Инджирлика и передислоцировать их в Иорданию. Это было воспринято общественностью и наблюдателями как серьезный удар по немецко-турецким отношениям.
Меркель в эфире ARD признала, что сейчас положение дел несколько другое, поскольку в Конье солдаты бундесвера находятся по линии НАТО. "И это означает, что не только ФРГ будет вести переговоры с Турцией, но и сам альянс", - сказала канцлер. "Все эта ситуация явно неприятная", - констатировала она.