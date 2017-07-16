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Меркель допустила вывод немецких военнослужащих с еще одной базы в Турции

Международная панорама
16 июля, 20:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, июля. /ТАСС

По словам канцлера, такое решение может быть принято, если депутатам Бундестага запретят посещать солдат ФРГ, которые служат за рубежом

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БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Бундестага имеют право посещать солдат ФРГ, которые служат за рубежом. Если им запрещают такие визиты, то Германия оставляет за собой право вывести военнослужащих, напомнила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в воскресенье в эфире канала ARD.

"По поводу базы в Конье действует то же правило, что и действовало применительно к базе Инджирлик", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего о перспективах передислокации контингента.

Ранее ФРГ приняла решение вывести военнослужащих с Инджирлика и передислоцировать их в Иорданию. Это было воспринято общественностью и наблюдателями как серьезный удар по немецко-турецким отношениям.

Меркель в эфире ARD признала, что сейчас положение дел несколько другое, поскольку в Конье солдаты бундесвера находятся по линии НАТО. "И это означает, что не только ФРГ будет вести переговоры с Турцией, но и сам альянс", - сказала канцлер. "Все эта ситуация явно неприятная", - констатировала она.

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