Трамп: ввод в строй нового эскадренного миноносца дает возможности "защищать США"

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ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Ввод в строй новейшего эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием John Finn предоставит ВМС США существенную возможность защищать Соединенные Штаты. Об этом заявил в воскресенье в своем Twitter президент США Дональд Трамп, который поздравил ВМС со знаменательным событием.
"Эскадренный миноносец John Finn предоставит существенные возможности для защиты Америки. Наши моряки - лучшие в мире. Поздравляю!" - написал американский лидер.
Церемония ввода в строй нового военного корабля типа Arleigh Burke состоялась в субботу на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи). Как отметил глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис, поступление на вооружение корабля John Finn посылает союзникам и противникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе сигнал, что Соединенным Штатам важно, что происходит в регионе.
The #USSJohnFinn will provide essential capabilities to keep America safe. Our sailors are the best anywhere in the world. Congratulations! pic.twitter.com/yTnMwSh1Kg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2017 г.