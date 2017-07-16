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Трамп: ввод в строй нового эскадренного миноносца дает возможности "защищать США"

Международная панорама
16 июля, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июля. /ТАСС

Церемония ввода в строй нового военного корабля типа Arleigh Burke состоялась в субботу на военно-морской базе Перл-Харбор

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ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Ввод в строй новейшего эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием John Finn предоставит ВМС США существенную возможность защищать Соединенные Штаты. Об этом заявил в воскресенье в своем Twitter президент США Дональд Трамп, который поздравил ВМС со знаменательным событием.

"Эскадренный миноносец John Finn предоставит существенные возможности для защиты Америки. Наши моряки - лучшие в мире. Поздравляю!" - написал американский лидер.

Церемония ввода в строй нового военного корабля типа Arleigh Burke состоялась в субботу на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи). Как отметил глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис, поступление на вооружение корабля John Finn посылает союзникам и противникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе сигнал, что Соединенным Штатам важно, что происходит в регионе.

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