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Сенат: решение Трампа уволить главу ФБР чуть замедлило разбирательство по РФ

Международная панорама
16 июля, 21:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июля. /ТАСС

Старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер подтвердил намерение потребовать от Трампа-младшего и Кушнера заполненные бланки с указанием всех их встреч с россиянами

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми незначительно замедлило ход разбирательства в Сенате Конгресса по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Это признал в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Ему был задан вопрос, когда он с остальными членами комитета предполагает взять показания у сына президента США Дональда Трампа - младшего и старшего советника главы государства Джареда Кушнера об обстоятельствах их встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом 2016 года. "Мне, конечно, хотелось бы продвигаться вперед [в разбирательстве] дальше и быстрее. Нас немного задержало увольнение Коми, которого никто не мог предсказать заранее", - сделал сенатор небольшое отступление от заданного вопроса.

Уорнер затем подтвердил намерение потребовать от Трампа-младшего и Кушнера заполненные бланки с указанием всех их встреч с россиянами. "Если мы не получим эту информацию, то я опасаюсь, что эти лица не захотят раскрывать всего, что знают, и говорить всю правду, пока их не припрут [к стене] фактами", - предположил демократ.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Таким образом, последний прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Увязка с четырехлетним циклом президентских полномочий отсутствует, чтобы подчеркнуть, что руководитель спецслужбы в своей работе остается сугубо вне политики.

В июне газета The New York Times опубликовала смс-сообщения, которые Коми направлял по сотовому телефону своей супруге. Послания свидетельствуют, что в должности главы ФБР Коми раскрывал своей жене Патриции подробности конфиденциальных встреч и телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, Коми не скрывал личной неприязни к республиканцу.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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