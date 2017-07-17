В Вашингтоне пройдет второй раунд консультаций Рябкова и Шэннона

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шэннона в понедельник проведут в Вашингтоне консультации по вопросам двусторонних отношений. Ожидается, что если в ходе встречи не удастся урегулировать ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из США и конфискации российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, российская сторона зеркально ответит на действия Вашингтона.

Последний выпад администрации Обамы

В конце 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела очередные санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен.

Семьи высланных из США дипломатов были вынуждены в трехдневный срок собирать вещи прямо перед новогодними праздниками. Все билеты на рейсы в Москву были уже раскуплены и за российскими дипломатами прибыл самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия". 2017-й год высланные дипломаты и их семьи встретили в воздухе.

Рябков тогда охарактеризовал этот шаг как беспрецедентный и противоречащий Венской конвенции. По его словам, то что происходило накануне и после президентских выборов в США, оказалось "совсем за гранью понимания и здравого смысла".

Несмотря на явную неадекватность принятых администрацией Обамы мер, в канун Нового года президент РФ Владимир Путин принял решение, что Москва не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии". "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - заявил тогда российский лидер.

Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". Более того, все дети американских дипломатов, аккредитованных в России, были приглашены на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

Ответ может быть жестким

Надежда на то, что с приходом новой администрации в США ситуация изменится, пока не оправдалась. Вопрос о возвращении российской дипсобственности затрагивался и в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 8 июля. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после встречи лидеров двух стран Россия "ждет от американцев более конкретного подхода".

По ее словам, Вашингтон не только так и не вернул российскую дипломатическую собственность и не отменил решение о выдворении сотрудников российских диппредставительств, но и отказывается выдавать визы тем дипломатам, которые должны приехать им на замену. "Предпринимаются попытки делать совершенно неприемлемые увязки, идет откровенное забалтывание", - отметила дипломат.

Она предупредила, что "если дело не сдвинется, Москве придется принимать ответные меры", намекнув, что они могут включать в себя как высылку дипломатов, так и конфискацию дипсобственности. "Чем ответить есть - численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне", - указала представитель МИД РФ.

"Готовы дать ответ и применительно к недвижимости, - добавила она. - Закрытием нам доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, но и наше двустороннее соглашение от 1979 года, в соответствии с которым мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад".

При этом Захарова напомнила, что Москва не торопилась с ответом и не хотела доводить до крайних мер. "Была выдержана очень длительная пауза. Если американские партнеры по-другому не понимают, нам в какой-то момент придется действовать именно в этом направлении", - заключила она.

Позиция США

О намеченной на 17 июля в Вашингтоне встрече Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона первой объявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Заместитель госсекретаря Шэннон напряженно работает, поскольку мы [нынешняя американская администрация] пытаемся найти сферы, в которых Россия и США могут справиться с некоторыми из этих так называемых "раздражителей" [в двусторонних отношениях]", - сказала Науэрт, выступая 11 июля на регулярном брифинге для журналистов.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства США ушла от прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС сообщить, каким Вашингтону видится возможный выход из ситуации в свете предупреждений Москвы о готовности принять по принципу взаимности зеркальные меры в ответ на прошлогоднюю высылку группы российских дипломатов из США и закрытие двух дач в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

"Мы привыкли к тому, что определенные должностные лица российского правительства выступают со множеством комментариев. Так что я не стану давать комментарии или строить догадки по поводу каких-то конкретных российских действий, российских угроз", - заявила Науэрт.

"На данном этапе вопрос носит гипотетический характер. Я просто знаю, что заместитель госсекретаря настроен на переговоры со своим [российским] коллегой, и мы посмотрим, куда дело пойдет оттуда", - отметила она. "Мы предоставим г- ну Шэннону и г-ну Рябкову провести в понедельник переговоры, забегать вперед я не буду", - добавила дипломат.

Условия для возвращения дипсобственности неприемлемы

Между тем заместитель помощника американского президента Себастьян Горка увязал вопрос возвращения России ее дипсобственности в США с урегулированием в Сирии. "Мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству", - подчеркнул Горка 13 июля в эфире телекомпании CNN.

"Факт состоит в том, что мы [США и РФ], возможно, не разделяем одну и ту же философию, один и тот же взгляд на мир. Однако факт в том, что имеется ряд тем, вызывающих обоюдную обеспокоенность", - отметил представитель Белого дома.

"Вспомним более 400 тысяч человек, убитых в Сирии. Это ужасно. Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это [возврат дач] случилось. Это будет улучшением отношений между столицами наших государств", - сказал Горка.

Газета The Washington Post также выступала с утверждением, что администрация Трампа связывает возможное возобновление доступа россиян к загородным комплексам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд с разрешением на возобновление строительства консульства США в Санкт-Петербурге.

Москва не раз подчеркивала невозможность выставления каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности. Комментируя слова представителя Белого дома о том, что США могут вернуть дипсобственность РФ, если Москва проявит честность намерений по Сирии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "считает некорректной постановку вопроса о каких-либо требованиях к Москве по вопросу о возврате ее дипломатической собственности в США".

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было, - сказал он. - Это категорическим образом противоречит международного праву".

История двустороннего формата

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Первые после этого решения консультации Рябкова и Шэннона прошли в Нью-Йорке 8 мая. Российский дипломат рассказал ТАСС, что ему удалось добиться взаимопонимания с собеседником по ряду двусторонних вопросов. Так, было решено интенсифицировать усилия для улучшения условий работы дипломатических сотрудников в обеих странах. По американской инициативе обсуждалась также проблематика стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога по данной теме.

Затем Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после расширения Вашингтоном антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций. Тогда переговоры также должны были быть посвящены различным накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", в частности, ситуации вокруг дипломатической собственности РФ в США.

Однако в свете ужесточения Вашингтоном ограничительных мер Рябков назвал обстановку "не располагающей к проведению раунда такого диалога", указав, что на тот момент для него "не набиралось и содержания". При этом в МИД РФ пояснили, что отмена встречи не означает прекращения такого формата двустороннего диалога.