В Индии пройдут президентские выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Выборы президента пройдут в понедельник в Индии. Это будут пятнадцатые президентские выборы с 1950 года, когда в этой стране был учрежден институт президентства. Первый политик, получивший этот пост, Раджендра Прасад занимал его два срока подряд. На этот раз впервые в политической истории страны основная борьба развернется между двумя выходцами из низших каст "неприкасаемых" - Рамом Натхом Ковиндом, которого выдвинула правящая Бхаратия джаната парти (БДП,"Индийская народная партия"), и кандидатом от оппозиции Мейрой Кумар.

Президент в Индии избирается не на всеобщих выборах, а коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов. При этом вес голоса депутата каждого законодательного собрания определяется по специальной формуле с учетом числа мест в этом органе власти и общей численности населения штата или союзной территории. В выборах примут участие 776 членов двух палат парламента и 4120 членов законодательных собраний штатов и союзных территорий.

Как сообщил прессе глава избирательной комиссии Ачал Кумар Джоти, голосование начнется в 10:00 по местному времени (07:30 мск) и продолжится до 17:00 (14:30 мск), подсчет голосов выборщиков продлится до 20 июля.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

Первый президент Индии Раджендра Прасад (занимал этот пост с 1950 по 1962 год) заложил традицию, по которой президенты отказываются от связей с политическими партиями: после своего избрания Прасад демонстративно вышел из Индийского национального конгресса, влиятельным членом которого он являлся. Эта традиция сохраняется до сих пор, избранные президенты отказываются от партийного членства.

Президент как моральный авторитет

Индийский президент занимает пост пять лет. Согласно конституции страны, он обладает достаточно широкими полномочиями: назначает премьер-министра, губернаторов штатов и союзных территорий, утверждает кабинет министров, судей Верховного суда и Высоких судов штатов, является верховным главнокомандующим. Но в реальности его функции в основном представительские - настоящей властью в Индии обладает премьер-министр. При этом президент в Индии скорее воспринимается как человек, олицетворяющий моральный авторитет власти.

Потому на эту должность подчас избирают не политических деятелей, а людей, пользующихся всеобщим уважением и имеющих выдающиеся заслуги перед страной. Например, в 2002-2007 годах президентом был "отец" национальной ракетной программы Абдул Калам - "индийский Королев", руководивший разработкой первой собственно индийской ракеты-носителя для вывода на орбиту спутников.

Кроме того, политические партии нередко выдвигают кандидатов в президенты с расчетом получить поддержку от той или иной региональной или социальной группы в пестрой и весьма разнообразной Индии. Президентами в Индии были несколько мусульман (премьер-министров среди них не было), сикх, выходцы из разных регионов страны и даже представитель "неприкасаемых" - Кочерил Раман Нараянан (1997 по 2002 гг.).

Два кандидата

За президентский пост будут бороться два кандидата: Рама Натх Ковинд от правящей БДП и единый кандидат от оппозиции, видный член ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Мейра Кумар.

Рам Натх Ковинд родился 1 октября 1945 года в Соединенных провинциях Британской Индии (ныне - штат Уттар-Прадеш - прим. ТАСС) в семье далитов, так в Индии называют касты неприкасаемых, которые в традиционном индуизме считаются низшими. Получил степень бакалавра коммерции и права в Университете Канпура. Впоследствии на протяжении 16 лет работал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны. В апреле 1994 года был избран в верхнюю палату парламента Раджья сабха от штата Уттар-Прадеш, был ее членом до марта 2006 года. В августе 2015 года был назначен губернатором штата Бихар. Женат, имеет сына и дочь.

Мейра Кумар родилась 31 марта 1945 года в городе Патна провинции Бихар Британской Индии (ныне - штат Бихар - прим. ТАСС)). Ее отец, Джагдживан Рам, был известным индийским политиком, борцом за права далитов. Мейра Кумар получила степень магистра права в Делийском университете. После университета поступила на дипломатическую службу.

В середине 1980-х годов начала политическую карьеру, избиралась в нижнюю палату парламента Лок сабха пять раз, в 2004-2009 гг. занимала пост министра социальной справедливости и полномочий. В 2009 году стала первой в истории Индии женщиной-спикером Лок Сабхи, занимала этот пост до 2014 года. Замужем, имеет сына и двух дочерей.

Борьба за голоса низких каст

Касты неприкасаемых, которых в современной Индии называют далитами ("угнетенными") или "списочными" (то есть членами каст, внесенных в особый правительственный список - прим. ТАСС), в традиционном индуизме считаются низшими. Исторически далиты выполняли самую грязную и неприятную работу. В индуизме, где верят в переселение душ, утверждается, что далитом человек рождается за грехи в прошлой жизни, это и объясняет отношение к низким кастам в традиционном обществе. Многие до сих пор полагают, что прикосновение к "неприкасаемым" действительно может осквернить члена высокой касты.

Конституция, принятая в 1950 году, отменила все сословные и кастовые привилегии, но на деле предрассудки сохраняются. Кастовые пережитки считаются одной из главных проблем современной Индии. Поэтому ведущие политические силы стараются представить себя защитниками равенства и противниками такого неравенства.

В настоящее время, согласно официальным данным, в Индии проживают около 17,7% далитов - более 200 млн человек. И это тот политический ресурс, за который индийские партии готовы бороться.

По мнению индийских обозревателей, шансы Рама Натха Ковинда представляются более предпочтительными. При этом эксперты напоминают, что в индийской истории известны и случаи победы кандидата в президенты, которому прочили поражение.