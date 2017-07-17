Зариф: слова экс-главы МИД Ирака о тотальном доминировании Ирана вырваны из контекста

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Слова бывшего главы МИД Ирака Хошияра Зебари о якобы тотальном доминировании Ирана в его стране вырваны из контекста теми, кто стремится создать недопонимание между двумя государствами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Его попросили прокомментировать статью американской газеты The New York Times, в которой упомянута цитата курдского политического деятеля Зебари, который до июля 2014 года возглавлял МИД Ирака, а позже занимал пост заместителя премьер-министра и министра финансов этой страны.
"Я уверен, что автор этой статьи в The New York Times просто выдернул одно предложение из заявления моего друга Хошияра Зебари", - отметил Зариф. "Иран с самого начала был на стороне иракского народа, поэтому мы пришли на помощь курдам, из которых вышел Хошияр Зебари. Когда ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) нацелилась на Эрбиль, Иран был первой страной, откликнувшейся на обращения Зебари по телевидению о помощи. Если бы мы не сражались вместе за свое существование и если бы не мужество курдского народа, Эрбиль пал бы перед натиском ИГ", - заявил министр.
Он, не называя конкретно, обвинил некоторые соседние государства в поддержке ИГ, экстремистов в Ираке и элементов, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в России). "Сейчас они пожинают то, что посеяли в начале века и раньше. Им не следует жаловаться на Иран, который принял верные решения, пришел на помощь и ныне пользуется расположением народа Ирака. Можно, конечно, продолжать цитировать и искажать слова политиков с целью породить недопонимание, однако я считаю, что упомянутая вами публикация The New York Times не выдержит проверки, не подкреплена фактами", - резюмировал глава МИД Ирана, выразив недоумение, как такую статью вообще можно было опубликовать.