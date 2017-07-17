Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: кибератаку на СМИ Катара организовали ОАЭ

Международная панорама
17 июля, 2:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, июля. /ТАСС

Газета сообщила, что речь идет о взломе систем государственного информагентства Катара в начале июня, который частично стал причиной кризиса в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Кибервзлом систем государственного информационного агентства Катара в начале июня, в результате которого на его ленте была размещена сфабрикованная новость, частично спровоцировавшая скандал между эмиратом и другими государствами региона, был организован ОАЭ. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
2
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
3
В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов
4
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
5
СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье
6
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
7
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
Темы дня
Реклама