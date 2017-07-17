WP: кибератаку на СМИ Катара организовали ОАЭ

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Кибервзлом систем государственного информационного агентства Катара в начале июня, в результате которого на его ленте была размещена сфабрикованная новость, частично спровоцировавшая скандал между эмиратом и другими государствами региона, был организован ОАЭ. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

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