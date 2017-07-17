В Венесуэле закрылись участки для голосования на народном референдуме

ТАСС, 17 июля. Все участки для голосования на так называемом народном референдуме, организованном венесуэльской оппозицией, завершили работу, начался подсчет голосов. Об этом сообщил в воскресенье ректор столичного университета Бенхамин Шарифкер, выступающий одним из гарантов проведения плебисцита.

На референдум были вынесены следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной [президентом] Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи (КА) без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

"К 19:00 (02:00 мск) должны были закончить свою работу все пункты для голосования. И большинство из них уже ведут ручной подсчет голосов", - сказал Шарифкер на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала El Capitolio.

День голосования должен был завершиться в 16:00 (23:00 мск), однако, как отметил ректор, "во многих местах пришлось продлить работу участков, потому что в очередях еще оставались люди". По словам Шарифкера, в целом референдум прошел спокойно и были зарегистрированы только "единичные происшествия".

Ранее генеральная прокуратура республики сообщила, что начала расследование инцидента на одном из участков, в результате которого погиб один человек и еще трое были ранены. По словам оппозиции, на церковь в районе Катия столичного округа, в которой было организовано голосование, напала группа вооруженных людей.

Спорный статус референдума

На территории Венесуэлы было организовано более 2 тыс. участков для голосования, еще порядка 500 - в других странах. Принять участие в референдуме могли граждане республики в возрасте 18 лет и старше. К процессу были привлечены иностранные наблюдатели, среди которых были экс-президенты Мексики Висенте Фокс Кесада, Колумбии Андрес Пастрана, Боливии Хорхе Кирога, а также Коста-Рики Лаура Чинчилья и Мигель Анхель Родригес Эчеверрия.

Мадуро ранее назвал проводимое оппозицией голосование "внутренним референдумом оппозиционных партий". По его словам, чтобы плебисцит был законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, согласно конституции, результаты народного референдума являются юридически обязывающими.

Решение Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Выборы в КА назначены на 30 июля.