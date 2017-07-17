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Сенатор: встреча сына Трампа с юристом из РФ - новый уровень разбирательства по России

Международная панорама
17 июля, 3:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июля. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп - младший сообщил, что 9 июня 2016 года встречался с адвокатом Натальей Весельницкой

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Сенатор Марк Уорнер

Сенатор Марк Уорнер

© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Обстоятельства прошлогодней встречи сына президента Дональда Трампа с российским адвокатом позволяют вывести на качественно новый уровень разбирательство приписываемых Москве попыток вмешательства в предвыборную кампанию в США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Дыма без огня не бывает

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"Факт состоит в том, что появилась новая информация, которая позволяет отправить в долгий ящик все попытки доказать, будто дым был, а огня не было", - утверждал демократ.

"Это [обстоятельство] очевидно выводит наше разбирательство на новый уровень и делает наши усилия еще более важными", - добавил член комитета, который занимается данным разбирательством.

В эфире телекомпании CNN Уорнера попросили сказать, согласен ли он с точкой зрения юрисконсульта президента США Джея Секулова, который в воскресенье заявил ABC, что данная встреча не является нарушением американских законов. "Мы пока не знаем этого, так как не знаем, о чем шла речь на той встрече", - констатировал Уорнер.

Сенатор упрекнул Трампа-младшего в неоднократной лжи. "Мы знаем, что Трамп-младший множество раз не говорил правду. Сначала он утверждал, что встреча была посвящена России, иммиграционной политике и усыновлениям, потом он заявил, что на встрече были три-четыре человека. Мы же теперь знаем, что их было гораздо больше", - пояснил свою мысль законодатель.

Кроме того, он считает неприемлемым такое объяснение, как забывчивость сына президента и фактор времени. "Полагаю, что я бы никогда ничего не забыл о встрече, которая подразумевала попытку российских властей помочь кандидату в президенты Трампу и дискредитировать [его соперницу] Хиллари Клинтон", - отрезал сенатор.

Групповая забывчивость команды Трампа тревожит

Уорнер подозревает, что родственники и ближайшее окружение президента не просто так забывают подробности встреч с россиянами, не упоминая их в специальных бланках, которые заполняются и направляются в спецкомитет по разведке Сената. "Это очень удобная тенденция, когда все ведущие участники предвыборной кампании Трампа забывают о встречах с россиянами, не включают эти встречи в бланки, а когда всплывают факты, они просто вносят поправки", - возмутился сенатор.

Встреча Трампа-младшего с Весельницкой

Ранее на этой неделе Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.

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