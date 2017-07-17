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Экс-замгоссекретаря США считает, что власть в КНДР может смениться в любой момент

Международная панорама
17 июля, 3:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, июля. /ТАСС

Энтони Блинкен заявил, что США, Китаю, Республике Корее и Японии нужно провести консультации, чтобы быть готовыми к возможности такого варианта развития событий

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ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Власть в КНДР может поменяться в любой момент, в связи с чем США, Китаю, Республике Корее и Японии необходимо провести консультации, чтобы быть готовыми к возможности такого варианта развития событий. Такое мнение в опубликованном в понедельник интервью газете The Asahi Shimbun выразил американский дипломат Энтони Блинкен, занимавший в администрации Барака Обамы пост заместителя госсекретаря.

"Это [смена власти в КНДР] может произойти в любое время. Поэтому сейчас крайне важно провести предварительные консультации на этот счет", - сказал он. По его словам, в числе вопросов, которые следует обсудить Вашингтону, Пекину, Сеулу и Токио, - "управление ядерными объектами на территории Северной Кореи, отправка военнослужащих, система управления в стране после смены режима Ким Чен Ына".

Блинкен рассказал, что ранее пытался привлечь Китай к переговорам на тему подготовки к возможному кризису власти в КНДР, однако никакого развития предложение не получило, поскольку китайская сторона посчитала его провокацией по отношению к Пхеньяну.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Но, по данным Минобороны РФ, ее технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны.

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