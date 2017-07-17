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Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств

Международная панорама
17 июля, 3:40 дата обновления: 17 июля, 3:41 UTC+3

Республика Корея также предложила организовать консультации по линии Красного Креста

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 17 июля. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

Ранее идею таких переговоров выдвинул президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего выступления в Берлине 6 июля.

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