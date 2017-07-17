Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомствМеждународная панорама 17 июля, 3:40
Сенатор: встреча сына Трампа с юристом из РФ - новый уровень разбирательства по РоссииМеждународная панорама 17 июля, 3:25
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфереАрмия и ОПК 17 июля, 2:34
Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTAСпорт 17 июля, 2:17
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж РомероКультура 17 июля, 1:17
"Ахмат" одержал первую победу в РФПЛ, открыв новую страницу в истории чеченского футболаСпорт 17 июля, 1:10
В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсовОбщество 17 июля, 1:08
ЛДПР предлагает ограничить теле- и радиорекламу по воскресным днямОбщество 17 июля, 1:00
Группа Imagine Dragons даст концерт в "Олимпийском"Культура 17 июля, 0:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.
Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.
Ранее идею таких переговоров выдвинул президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего выступления в Берлине 6 июля.