Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств

ТАСС, 17 июля. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Также Сеул выступил с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

Ранее идею таких переговоров выдвинул президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего выступления в Берлине 6 июля.