В Доминикане тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против коррупции

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ТАСС, 17 июля. Тысячи человек вышли в воскресенье на улицы столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго в знак протеста против коррупции. Об этом сообщила газета Listin Diario.
Главное требование участников акции - наказать чиновников, причастных к скандалу с бразильской строительной компанией Odebrecht. Кроме того, протестующие потребовали от властей расторгнуть все контракты с этой компанией и создать независимую комиссию для расследования возможной причастности к коррупционному скандалу нынешнего президента Доминиканской Республики Данило Медины и его предшественников на посту главы государства - Леонеля Фернандеса и Иполито Мехии.
Акция протеста была организована движением "Зеленый марш", которое появилось вскоре после того, как в декабре прошлого года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht с 2001 по 2016 год потратила $788 млн на взятки в 12 странах. Бразильская компания признала, что доминиканским чиновникам было выплачено в общей сложности $92 млн для получения контрактов на строительство объектов инфраструктуры.
Демонстрация в Санто-Доминго прошла без инцидентов. Нынешний марш стал шестым и самым массовым с января нынешнего года. В нем приняли участие жители не только столицы, но и других городов. Кроме того, выходцы из Доминиканской Республики провели демонстрации в США, Канаде, Испании, ФРГ, Италии, Франции и других странах. Протестующие были одеты во все зеленое в знак надежды на то, что когда-нибудь они будут жить в стране, свободной от коррупции и безнаказанности.
В конце мая в рамках расследования скандала с Odebrecht в Доминиканской Республике были предъявлены обвинения 14 политикам и предпринимателям, в том числе министру промышленности и торговли Темистоклесу Монтасу. В июне восемь из них были отправлены в предварительное заключение.
Ранее по делу Odebrecht предъявили сотни обвинений высокопоставленным чиновникам в Бразилии, Колумбии, Панаме и Перу.