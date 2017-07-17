Yomiuri: Япония поставит на вооружение новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты

Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТРСпорт 17 июля, 4:52
На улицах Петропавловска-Камчатского застрелили двух медведейПроисшествия 17 июля, 4:26
УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате давки на стадионе в СенегалеСпорт 17 июля, 4:15
Умер актер Мартин Ландау, получивший "Оскар" за роль в фильме "Эд Вуд"Культура 17 июля, 4:09
Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомствМеждународная панорама 17 июля, 3:40
Сенатор: встреча сына Трампа с юристом из РФ - новый уровень разбирательства по РоссииМеждународная панорама 17 июля, 3:25
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфереАрмия и ОПК 17 июля, 2:34
Чешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTAСпорт 17 июля, 2:17
WP: кибератаку на СМИ Катара организовали ОАЭМеждународная панорама 17 июля, 2:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено заложить в бюджет на 2018 финансовый год (апрель 2018 - март 2019 года) расходы на закупку новых сверхзвуковых противокорабельных ракет японской разработки. Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri.
По ее сведениям, ими планируется оснастить истребители F-2 воздушных Сил самообороны. Эти меры, отмечает издание, связаны с ростом активности Китая в Южно-Китайском море.
Сейчас на вооружении японских Сил самообороны стоят несколько типов противокорабельных ракет, которые способны развивать близкую к сверхзвуковой скорость. Однако новая разработка будет быстрее в три раза - ее предельная скорость составит 3 числа Маха или 3710 км/ч. Кроме того, траектория полета этих ракет максимально приближена к поверхности воды, что затрудняет их перехват.
Ранее Yomiuri сообщала, что власти Японии намерены оснастить закупаемые для Сил самообороны многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35 ракетами класса "воздух-земля", которые потенциально могут использоваться для удара по объектам за рубежом, в частности, в КНДР.
Одобренный правительством Японии бюджет на 2017 финансовый год (с апреля 2017 года по март 2018 года) предусматривает рост расходов на оборонные нужды на 1,4% до 5,13 трлн иен (почти $44 млрд), что составляет менее 1% ВВП. Значительные средства японские власти потратят и на военные нужды, в частности на создание прототипа морской пехоты и на дополнительные меры по сдерживанию КНДР и Китая. Как ожидается, в следующем финансовом году расходы на эти цели также вырастут.