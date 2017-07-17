Yomiuri: Япония поставит на вооружение новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено заложить в бюджет на 2018 финансовый год (апрель 2018 - март 2019 года) расходы на закупку новых сверхзвуковых противокорабельных ракет японской разработки. Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri.

По ее сведениям, ими планируется оснастить истребители F-2 воздушных Сил самообороны. Эти меры, отмечает издание, связаны с ростом активности Китая в Южно-Китайском море.

Сейчас на вооружении японских Сил самообороны стоят несколько типов противокорабельных ракет, которые способны развивать близкую к сверхзвуковой скорость. Однако новая разработка будет быстрее в три раза - ее предельная скорость составит 3 числа Маха или 3710 км/ч. Кроме того, траектория полета этих ракет максимально приближена к поверхности воды, что затрудняет их перехват.

Ранее Yomiuri сообщала, что власти Японии намерены оснастить закупаемые для Сил самообороны многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35 ракетами класса "воздух-земля", которые потенциально могут использоваться для удара по объектам за рубежом, в частности, в КНДР.

Одобренный правительством Японии бюджет на 2017 финансовый год (с апреля 2017 года по март 2018 года) предусматривает рост расходов на оборонные нужды на 1,4% до 5,13 трлн иен (почти $44 млрд), что составляет менее 1% ВВП. Значительные средства японские власти потратят и на военные нужды, в частности на создание прототипа морской пехоты и на дополнительные меры по сдерживанию КНДР и Китая. Как ожидается, в следующем финансовом году расходы на эти цели также вырастут.