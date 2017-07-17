Саперы разминировали 11 сел в горной Латакии в Сирии

Правительство утвердило изменения в правила дорожного движенияОбщество 17 июля, 6:43
Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 17 июля, 6:24
Иностранные наблюдатели призвали мир признать проведенный оппозицией Венесуэлы референдумМеждународная панорама 17 июля, 6:10
Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТРСпорт 17 июля, 4:52
На улицах Петропавловска-Камчатского застрелили двух медведейПроисшествия 17 июля, 4:26
УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате давки на стадионе в СенегалеСпорт 17 июля, 4:15
Умер актер Мартин Ландау, получивший "Оскар" за роль в фильме "Эд Вуд"Культура 17 июля, 4:09
Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомствМеждународная панорама 17 июля, 3:40
Сенатор: встреча сына Трампа с юристом из РФ - новый уровень разбирательства по РоссииМеждународная панорама 17 июля, 3:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛАТАКИЯ /Сирия/, 17 июля. /ТАСС/. 11 горных сел в сирийской провинции Латакия очищены от мин и подготовлены к возвращению покинувших их в годы войны жителей, сообщил журналистам командующий инженерной службы местного гарнизона генерал Рафи Мухаммад Магди.
"С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности", - рассказал он. В одном из сел выявлен арсенал, где хранились более 30 американских тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW ("Тоу"), уточнил генерал.
Потерь среди личного состава инженерных расчетов в ходе разминирования нет. Каждый из бойцов прошел курс подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ, саперы оснащены современными снаряжением и средствами защиты, в профессиональной подготовке подчиненных командующий уверен.
Генерал Магди отметил, что подавляющее большинство извлеченных взрывных устройств самодельные, максимальная мощность которых достигает 25 кг в тротиловом эквиваленте. В случае взрыва подобных "сюрпризов" тысячи поражающих элементов в состоянии убить людей в радиусе до 200 метров.
В селе Гмам 50-летний Ихъя Мухаммад Дурмуш вместе с племянником уже приступил расчистке своего разрушенного дома. "Боевики из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) хозяйничали в селе почти четыре года. В моем доме не осталось ни одной целой стены - все пробиты ракетами и пулями", - сетует он. Жители Гмама покинули свои дома с приходом боевиков, но после саперной зачистки военнослужащими армии САР уже десятки его соседей пакуют вещи для скорого переезда в родные места, уверяет крестьянин.