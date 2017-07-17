В ЦИК Киргизии поступили заявления о выдвижении кандидатами в президенты от 29 граждан

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БИШКЕК, 17 июля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Заявления о выдвижении кандидатами в президенты Киргизии в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике поступили от 29 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в Центризбиркоме страны.
"Последнее уведомление получено от Арсланбека Малиева", - отметили в ведомстве. Про нового кандидата известно, что ранее он избирался депутатом национального парламента республики. "Пять человек были выдвинуты кандидатами во время съездов политических партий, остальные являются самовыдвиженцами", - заявили в ЦИК. Во время съездов кандидатами были объявлены нынешний премьер Сооронбай Жээнбеков, экс-премьер Темир Сариев, бывший спикер Адахан Мадумаров, лидер парламентской фракции Бакыт Торобаев и бывший омбудсмен Турсунбек Акун.
Выдвижение кандидатов продлится до августа, после чего они должны будут пройти процедуру регистрации. "Для этого они обязаны будут собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, пройти тест на знание кыргызского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около 15 тыс. долларов)", - подчеркнули в ЦИК. Перед президентскими выборами 2011 года о намерении баллотироваться объявили более 80 человек, однако процедуру регистрации прошел лишь примерно каждый пятый из них.
Выборы главы государства в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. Действующий президент Алмазбек Атамбаев не примет в них участие, поскольку закон запрещает гражданам республики занимать главную должность в стране более одного шестилетнего срока.