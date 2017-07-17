Евросоюз согласовал новые санкции против 16 специалистов по химоружию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза согласовали введение новых санкций против 16 сирийских ученых и военных, которые могут имеют отношение к многочисленным химическим атакам в Сирии в последние месяцы. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"17 июля Совет ЕС добавил 16 человек в список лиц, на которых распространились ограничительные меры Евросоюза в отношении сирийского режима", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что эти люди "добавлены в список из-за их роли в развитии и применении химического оружия против гражданского населения". Их имена будут обнародованы 18 июля в Официальном журнале ЕС.

Ранее о соответствующих планах информировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы будем говорить о санкциях против причастных к серии варварских химических атак в Сирии за последние месяцы. Совет сегодня договорится, что санкции будут приняты против 16 ключевых лиц. Их перемещение будет ограничено (запрещен въезд в ЕС - прим. ТАСС), а банковские активы [в Европе] заморожены. Это касается как военного, так и технического персонала", - сказал он.

Официальный Дамаск ранее неоднократно предоставлял информацию, которая была также подтверждена Министерством обороны РФ, что за химическими атаками в Сирии стоят представители местных террористических организаций, которые таким образом пытаются спровоцировать военную интервенции Запада против сил сирийского президента Башара Асада.

При этом британские политические советники активно консультируют представителей так называемой сирийской "умеренной оппозиции" на международных встречах и переговорах.

Санкции ЕС против Сирии - это один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они расширялись поэтапно с 2012 года, на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций. Помимо этого 255 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.