Украина передала ноту в МИД Белоруссии из-за показа трейлера фильма "Крым"

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МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в городских кинотеатрах. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии.
"Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", - сообщили в посольстве. Там также проинформировали, что реакции на ноту белорусской стороны пока не последовало.
В минских кинотеатрах начали показывать трейлер фильма "Крым" российского режиссером Алексея Пиманова. Это драма, основанная на реальных событиях 2014 года. Прокат фильма в Белоруссии планируется с конца сентября.