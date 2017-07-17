Украина передала ноту в МИД Белоруссии из-за показа трейлера фильма "Крым"

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в городских кинотеатрах. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии.

"Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", - сообщили в посольстве. Там также проинформировали, что реакции на ноту белорусской стороны пока не последовало.

В минских кинотеатрах начали показывать трейлер фильма "Крым" российского режиссером Алексея Пиманова. Это драма, основанная на реальных событиях 2014 года. Прокат фильма в Белоруссии планируется с конца сентября.