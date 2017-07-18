"Смутьян" из Мфезо: становление, борьба и признание Нельсона Манделы

В 2009 году Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день Нельсона Манделы. Так ООН ежегодно отдает дань памяти лауреату Нобелевской премии мира, борцу с апартеидом и экс-президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР), который почти треть жизни просидел в тюрьме за свои политические убеждения.

Я боролся против господства белых и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал — создание демократического свободного общества, в котором все люди живут в согласии друг с другом и где все имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я живу и которого надеюсь достичь. И если будет нужно, я готов умереть за него Нельсон Мандела