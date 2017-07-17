Госминистр ОАЭ отверг обвинения в причастности государства к кибератаке на СМИ Катара

ТАСС, 17 июля. Госминистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш заявил в понедельник, что Объединенные Арабские Эмираты не причастны к предполагаемому взлому систем государственного Информационного агентства Катара. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Сегодняшняя публикация Washington Post о том, что фактически мы взломали катарское [агентство], не является правдой", - приводит агентство слова госминистра, который выступил в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе распространила информацию о том, что кибервзлом систем государственного информационного агентства Катара в начале июня, в результате которого на его ленте была размещена сфабрикованная новость, частично спровоцировавшая скандал межу этой страной и другими государствами региона, был организован ОАЭ.

О взломе сайта Информационного агентства Катара (QNA) было объявлено 24 мая. На портале был размещен текст якобы выступления главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, в котором, в частности, эмир назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На сайте агентства также появилось заявление якобы МИД страны об отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.