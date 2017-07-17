Минобороны Великобритании расследует появление фотографий бойцов спецназа в Facebook

ЛОНДОН, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министерство обороны Великобритании изучает обстоятельства публикации фотографий в Facebook с запечатленными на них бойцами элитных британских подразделений специального назначения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

"Мы в курсе инцидента с участием военнослужащих, которые обменивались изображениями в интернете. Мы всегда ожидаем от нашего личного состава самых строгих стандартов поведения на службе и вне ее. Если какие-либо действия военнослужащих будут признаны нарушением утвержденных норм и ценностей, то к ним отнесутся очень серьезно. Кроме того, в структуре командования предусмотрен ряд санкций, включая увольнение со службы", - сказал пресс-секретарь британского минобороны.

Как ранее сообщили британские СМИ, в Facebook были опубликованы фото военнослужащих Специальной авиадесантной службы (SAS) и Службы десантных кораблей специального назначения (SBS), находящихся в Ираке и Афганистане. Военные во время учений и даже на передовой позировали перед камерой с оружием, делали групповые фотографии в полном обмундировании, в том числе на фоне военной техники. По данным Daily Telegraph, попадание снимков в интернет может быть квалифицировано как нарушение устава сил специального назначения при проведении подобных операций, поскольку их публикация раскрывала секретные данные.

Сейчас минобороны выясняет, кто именно разместил эти фотографии в социальной сети.