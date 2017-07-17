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Литва выдаст США подозреваемого в кибермошенничестве гражданина республики

Международная панорама
17 июля, 15:30 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 17, июля. /ТАСС

Эвалдас Римашаускас обвиняется в том, что он обманным путем убедил менеджеров американских корпораций перевести ему в общей сложности около $100 млн

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ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый Соединенными Штатами в кибернетическом мошенничестве, будет выдан американской стороне. Такое постановление огласил в понедельник Вильнюсский окружной суд.

"Суд посчитал основания для передачи подозреваемого правоохране США достаточными", - отметили в судебной инстанции.

В середине мая суд отсрочил вынесение решения до получения литовской Генпрокуратурой дополнительных материалов из США, так как в ходатайстве американской стороны об экстрадиции не оказалось обязательных по законам Литвы данных.

Римашаускасу вменяется в вину то, что он, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании - производителя компьютерного оборудования, обманным путем убедил менеджеров американских корпораций (СМИ говорят о Google и Facebook перевести ему в общей сложности около $100 млн.

Для осуществления аферы, по версии следствия, Римашаускас зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США. После этого он стал направлять менеджерам американских корпораций письма по электронной почте, в которых указал на необходимость перечисления на подставные счета полагающихся по контракту средств, которые причитались азиатскому поставщику.

В США литовцу, подозреваемому в мошенничестве, отмывании денег и похищении личных данных третьих лиц, грозит до 20 лет тюрьмы.

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