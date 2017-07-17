Литва выдаст США подозреваемого в кибермошенничестве гражданина республики

Строить жизнь, как искусство: чему учат на молодежном форуме "Таврида"В стране 17 июля, 15:40
СМИ: ULC Holding может провести IPO транспортных активов, ведет переговоры с инвесторамиТранспорт 17 июля, 15:40
Эксперт: Казань без проблем проведет ЧМ по плаванию на короткой воде 2022 годаСпорт 17 июля, 15:27
Госпитализированные с менингитом из уральского лагеря дети заразились до заездаОбщество 17 июля, 15:12
Счастлив в Ярославле: почему обладатель "Оскара" живет и работает в провинцииКультура 17 июля, 15:01
Тренер: микст-дуэт синхронистов Мальцев и Каланча на ЧМ дал повод усомниться в своей силеСпорт 17 июля, 14:57
"Швабе" расширит локализацию и рынки сбыта по итогам ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 17 июля, 14:47
Суд перенес на 31 августа рассмотрение иска "Петролеспорта" к ФАС по делу о тарифахТранспорт 17 июля, 14:41
"Газпромнефть-Аэро" будет заправлять в РФ турецких партнеров SOCAR Turkey Petrol EnerjiТЭК 17 июля, 14:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый Соединенными Штатами в кибернетическом мошенничестве, будет выдан американской стороне. Такое постановление огласил в понедельник Вильнюсский окружной суд.
"Суд посчитал основания для передачи подозреваемого правоохране США достаточными", - отметили в судебной инстанции.
В середине мая суд отсрочил вынесение решения до получения литовской Генпрокуратурой дополнительных материалов из США, так как в ходатайстве американской стороны об экстрадиции не оказалось обязательных по законам Литвы данных.
Римашаускасу вменяется в вину то, что он, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании - производителя компьютерного оборудования, обманным путем убедил менеджеров американских корпораций (СМИ говорят о Google и Facebook перевести ему в общей сложности около $100 млн.
Для осуществления аферы, по версии следствия, Римашаускас зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США. После этого он стал направлять менеджерам американских корпораций письма по электронной почте, в которых указал на необходимость перечисления на подставные счета полагающихся по контракту средств, которые причитались азиатскому поставщику.
В США литовцу, подозреваемому в мошенничестве, отмывании денег и похищении личных данных третьих лиц, грозит до 20 лет тюрьмы.