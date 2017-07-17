Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США

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Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал грабежом средь бела дня ситуацию вокруг российской дипсобственности в США, которая в декабре 2016 года была арестована по решению американских властей. Эта проблема должна обсуждаться в ближайшее время на встрече заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона. ТАСС объясняет, как возник скандал вокруг объектов дипломатической недвижимости в Штатах, каковы позиции сторон и при чем здесь "российские шпионы".
29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. На основании решений тогдашнего президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России, Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США в течение 72 часов.
Власти США также закрыли для россиян доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, высокопоставленные представители администрации США заявили: "В рамках (американского) Закона об иностранных миссиях у нас есть полномочия ограничивать их (дипломатов) доступ к такой (недвижимой) собственности с учетом их модели поведения".
Закон об иностранных миссиях, на который ссылаются в Вашингтоне, можно трактовать достаточно широко. Одна из его статей гласит, что госсекретарь может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о запрете его использования или лишении доступа к собственности в тексте закона нет.
Москва не признает правомерность шагов США — российские дипломаты убеждены, что такие действия противоречат как международному праву, так и национальному американскому законодательству. "Закрытием нам доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, но и наше двустороннее соглашение от 1979 года, в соответствии с которым мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Один из участков — 45 акров (около 18,2 гектара) — был куплен советским правительством в 1972 году. Он расположен в штате Мэриленд, на берегу Чесапикского залива примерно в 100 километрах от Вашингтона.
Второй комплекс — 14 акров (около 5,66 гектара) — приобретен в 1954 году. Он расположен на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка.
Российские дипломаты называют оба комплекса "дачами", поскольку они представляют из себя дома отдыха. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, "дачи" использовались для того, чтобы в период зимних каникул там отдыхали дети". "Там традиционно открываются детские лагеря отдыха. ...Как я понимаю из сообщений американской администрации, эти дачи объявлены "шпионскими гнездами", — с сарказмом заметил шеф российской дипломатии.
Официально эта информация пока не раскрывается, никаких доказательств продемонстрировано не было. В июне ряд американских СМИ, начиная с The Washington Post, сообщили, что на отобранных объектах якобы были обнаружены "следы демонтажа антенн, компьютеров и прочего разведывательного оборудования". Журналисты ссылались на сотрудников ФБР, которые проводили там обыск.
МИД РФ назвал эти публикации "шпиономанией" и "чистой воды враньем". Однако тот факт, что представители американских спецслужб не выступили с опровержением сообщений СМИ, может свидетельствовать о том, что ФБР действительно проводила незаконные мероприятия на российских объектах недвижимости, обладающих дипломатической неприкосновенностью. По данным МИД, такие незаконные проникновения американских спецслужб происходили несколько раз.
Президент США непосредственно не комментировал скандал вокруг дипсобственности РФ. По данным The Washington Post, "администрация Трампа первоначально предложила возвращение этой собственности российской стороне в обмен на разрешение возобновить строительство консульства США в Санкт-Петербурге". Однако в мае госсекретарь США Рекс Тиллерсон "довел до сведения российских дипломатов, что возвращение дач больше не зависит от строительства консульства".
Как утверждают источники издания, правительство США, прежде чем принять окончательное решение о возвращении России доступа к "дачам", может "рассмотреть возможные ограничения на действия на этих объектах россиян", в том числе лишение собственности в Нью-Йорке и Мэриленде "дипломатической неприкосновенности, которой прежде она обладала".
На прошлой неделе в Белом доме намекнули, что арест с дипсобственности может быть снят, если Москва проявит "честность намерений" по Сирии (в частности, в таких вопросах, как режим прекращения огня). В Москве такую постановку вопроса сочли некорректной.
Кремль считает, что дипломатическая собственность РФ в США должна быть возвращена без каких-либо условий. "Мы по-прежнему все-таки надеемся, что политическая мудрость и политическая воля будут проявлены нашими американскими коллегами", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос о возвращении российской дипсобственности затрагивался и в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 8 июля. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после встречи лидеров двух стран Россия "ждет от американцев более конкретного подхода". Ожидается, что, если в ходе переговоров не удастся урегулировать ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из США и конфискации российской дипсобственности, Москва зеркально ответит на действия Вашингтона, например сократит число сотрудников посольства США в РФ.
Артур Громов