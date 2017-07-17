Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. На основании решений тогдашнего президента США Барака Обамы были введены санкции против ФСБ России, Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США в течение 72 часов.

Власти США также закрыли для россиян доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, высокопоставленные представители администрации США заявили: "В рамках (американского) Закона об иностранных миссиях у нас есть полномочия ограничивать их (дипломатов) доступ к такой (недвижимой) собственности с учетом их модели поведения".