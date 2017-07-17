Президент Польши одобрил поправки о сносе советских памятников в закон о декоммунизации

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ТАСС, 17 июля. Президент Польши Анджей Дуда одобрил в понедельник поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Об этом сообщается на сайте польского президента.
Сейм Польши принял поправки в закон 22 июня.
В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.
Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.
Решение о том, соответствует ли тот или иной мемориал описанным в поправках параметрам, будет принимать Институт национальной памяти Польши, который ранее первым выступил с инициативой демонтировать все советские памятники в стране. Оспорить позицию института можно будет в министерстве культуры и национального наследия республики.