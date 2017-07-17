Лондонские страховщики оценили потенциальный ущерб от кибератаки в $120 млрд

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ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Экономический ущерб от кибератаки может сравниться по масштабу с финансовыми потерями от природных катастроф, а при самом пессимистичном сценарии потери составят свыше 120 млрд долларов. С такой оценкой выступили в понедельник эксперты британского страхового рынка Lloyd's of London, опубликовавшие соответствующий доклад.
В документе рассмотрен следующий сценарий: хакеры нарушают работу облачного сервиса, что приводит к перебоям в работе компаний, которые завязаны на его использовании. "Средние потери в сценарии с перебоем в работе облачного сервиса составляют $53 млрд при чрезвычайном событии. Они могут достигать $121,4 млрд, но также составить и $15,6 млрд, в зависимости от того, какие организации затронуты и как долго продлятся перебои в работе облачного сервиса", - говорится в документе.
При развитии ситуации по самому пессимистичному сценарию потери от кибератаки превысят экономический ущерб от урагана "Катрина", который стал самым разрушительным в истории США. Потери от него составили $108 млрд , из которых $80 млрд пришлось на убытки, подлежащие возмещению со стороны страховых компаний.
При этом эксперты Lloyd's of London отмечают, что в 2016 году ущерб компаний по всему миру от кибератак достиг $450 млрд.