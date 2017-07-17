Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондонские страховщики оценили потенциальный ущерб от кибератаки в $120 млрд

Международная панорама
17 июля, 15:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, июля. /ТАСС

В самом худшем случае потери от кибератаки превысят экономический ущерб от урагана "Катрина", говорится в докладе Lloyd's of London

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Экономический ущерб от кибератаки может сравниться по масштабу с финансовыми потерями от природных катастроф, а при самом пессимистичном сценарии потери составят свыше 120 млрд долларов. С такой оценкой выступили в понедельник эксперты британского страхового рынка Lloyd's of London, опубликовавшие соответствующий доклад.

В документе рассмотрен следующий сценарий: хакеры нарушают работу облачного сервиса, что приводит к перебоям в работе компаний, которые завязаны на его использовании. "Средние потери в сценарии с перебоем в работе облачного сервиса составляют $53 млрд при чрезвычайном событии. Они могут достигать $121,4 млрд, но также составить и $15,6 млрд, в зависимости от того, какие организации затронуты и как долго продлятся перебои в работе облачного сервиса", - говорится в документе.

При развитии ситуации по самому пессимистичному сценарию потери от кибератаки превысят экономический ущерб от урагана "Катрина", который стал самым разрушительным в истории США. Потери от него составили $108 млрд , из которых $80 млрд пришлось на убытки, подлежащие возмещению со стороны страховых компаний.

При этом эксперты Lloyd's of London отмечают, что в 2016 году ущерб компаний по всему миру от кибератак достиг $450 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама