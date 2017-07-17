Украина и Молдавия открыли первый совместный КПП на границе Приднестровья

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип открыли первый совместный контрольно-пропускной пункт на приднестровском участке молдавской границы с Украиной, которая не контролируется Кишиневом.

"Наши таможенные и пограничные органы вместе с представителями EUBAM (европейская миссия по мониторингу украинско-молдавской границы - прим. ТАСС) будут обеспечивать контроль и безопасность этого участка границы", - сказал Порошенко. Он выразил благодарность Молдавии "за поддержку территориальной целостности Украины", отметив, что "Киев тем же ответит Кишиневу, пострадавшему 21 год назад от сепаратизма".

Премьер Молдавии заверил, что КПП принесет больше комфорта, в том числе экономическим агентам и жителям Приднестровья, власти которого были против его открытия. "Это событие не нравится лидерам Тирасполя, но пойдет на пользу жителям региона. Они убедятся, что все заявления о попытках блокады - не более чем спекуляция", - заверил Филип. Он проинформировал, что на этот КПП приходится до 60% торговых операций Приднестровья.

Как пояснили в правительстве Молдавии, изменение позволит Кишиневу контролировать крупнейший транспортный узел на границе Приднестровья. Его будут вводить в работу поэтапно. Сначала представители Департамента пограничной полиции будут регистрировать пассажиропоток без паспортного контроля, а Таможенная служба - только экспорт из Приднестровья. Через шесть месяцев они приступят к выполнению всех функций, уточнили в правительстве.

КПП заработает без согласия Приднестровья

Приднестровский участок молдавской границы с Украиной также инспектирует европейская миссия по мониторингу границы EUBAM. Она действует с ноября 2005 года по просьбе Молдавии, руководство которой обвиняло непризнанное Приднестровье в контрабанде товаров, оружия и наркотиков. Позже представители ЕС признали, что "с начала работы миссия не располагает информацией о контрабанде оружия из Приднестровья", вместе с тем ими были выявлены случаи контрабанды продовольственных товаров.

В Тирасполе опасаются, что контроль границы со стороны Молдавии позволит оказывать давление на непризнанную республику. А глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предупредил, что появление молдавских силовиков на восточных границах, где нет разделяющих стороны миротворцев, может спровоцировать столкновения. Он сообщил, что приднестровские власти будут вынуждены обратиться к России за помощью в обеспечении безопасности на совместных пунктах пропуска из опасений эскалации напряженности.

МИД РФ выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и призвал к скорейшему созыву нового раунда переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).