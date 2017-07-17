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Украина и Молдавия открыли первый совместный КПП на границе Приднестровья

Международная панорама
17 июля, 16:21 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 17, июля. /ТАСС

Пункт будет работать без согласия Тирасполя

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КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип открыли первый совместный контрольно-пропускной пункт на приднестровском участке молдавской границы с Украиной, которая не контролируется Кишиневом.

"Наши таможенные и пограничные органы вместе с представителями EUBAM (европейская миссия по мониторингу украинско-молдавской границы - прим. ТАСС) будут обеспечивать контроль и безопасность этого участка границы", - сказал Порошенко. Он выразил благодарность Молдавии "за поддержку территориальной целостности Украины", отметив, что "Киев тем же ответит Кишиневу, пострадавшему 21 год назад от сепаратизма".

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Премьер Молдавии заверил, что КПП принесет больше комфорта, в том числе экономическим агентам и жителям Приднестровья, власти которого были против его открытия. "Это событие не нравится лидерам Тирасполя, но пойдет на пользу жителям региона. Они убедятся, что все заявления о попытках блокады - не более чем спекуляция", - заверил Филип. Он проинформировал, что на этот КПП приходится до 60% торговых операций Приднестровья.

Как пояснили в правительстве Молдавии, изменение позволит Кишиневу контролировать крупнейший транспортный узел на границе Приднестровья. Его будут вводить в работу поэтапно. Сначала представители Департамента пограничной полиции будут регистрировать пассажиропоток без паспортного контроля, а Таможенная служба - только экспорт из Приднестровья. Через шесть месяцев они приступят к выполнению всех функций, уточнили в правительстве.

КПП заработает без согласия Приднестровья

Приднестровский участок молдавской границы с Украиной также инспектирует европейская миссия по мониторингу границы EUBAM. Она действует с ноября 2005 года по просьбе Молдавии, руководство которой обвиняло непризнанное Приднестровье в контрабанде товаров, оружия и наркотиков. Позже представители ЕС признали, что "с начала работы миссия не располагает информацией о контрабанде оружия из Приднестровья", вместе с тем ими были выявлены случаи контрабанды продовольственных товаров.

В Тирасполе опасаются, что контроль границы со стороны Молдавии позволит оказывать давление на непризнанную республику. А глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предупредил, что появление молдавских силовиков на восточных границах, где нет разделяющих стороны миротворцев, может спровоцировать столкновения. Он сообщил, что приднестровские власти будут вынуждены обратиться к России за помощью в обеспечении безопасности на совместных пунктах пропуска из опасений эскалации напряженности.

МИД РФ выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и призвал к скорейшему созыву нового раунда переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

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