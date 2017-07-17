В Нидерландах открылся мемориальный комплекс в память о жертвах крушения MH17

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ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в память о жертвах крушения Boeing на Украине открылся в понедельник в Нидерландах. В мероприятии, приуроченном к третьей годовщине трагедии, приняли участие король Виллем-Александер с супругой Максимой, премьер-министр страны Марк Рютте, члены правительства и около 2 тыс. родственников погибших.
Мемориальный комплекс находится рядом с городом Вейфхейзен недалеко от столичного аэропорта Схипхол. Он представляет собой парк, в котором высажены 298 деревьев - по одному в память о каждой жертве трагедии. Рядом с каждым деревом расположена табличка, на которой выгравировано имя одного из погибших.
В центре парка установлен монумент "Скорбь" и полукруглая стальная стена длиной 26 м и высотой 6 м. На самом монументе также выгравированы имена всех жертв авиакатастрофы, две трети из которых были голландцами. По задумке скульптура Роналда Вестерхёйса, стена в данном случае символизирует грусть, а монумент хранит память. При виде сверху эта композиция напоминает глаз, смотрящий в небо, и это как бы связывает погибших в авиакатастрофе с родственниками.
По данным фонда "Катастрофа МН17", создание мемориального комплекса обошлось в €2 млн. Вклад в строительство внесли крупнейшие компании Нидерландов, деревья были переданы в дар питомником из провинции Северный Брабант, а плодородную землю предоставил муниципалитет Амстердама, чья сотрудница вместе с семьей погибла в результате авиакатастрофы.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.