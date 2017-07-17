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ЕС ввел санкции против Ливии

Международная панорама
17 июля, 17:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 17, июля. /ТАСС

Евросоюз запретил поставлять в Ливию надувные лодки и переносные лодочные моторы

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БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. ЕС ввел в понедельник необычный набор запретительных мер против Ливии, запретив поставлять в эту страну надувные лодки, а также переносные лодочные моторы. Об этом говорится в итоговом заявлении по Ливии, принятом в понедельник Советом ЕС на уровне глав МИД. Таким образом, европейцы пытаются ограничить количество плавсредств, доступных для мигрантов, которые тысячами переправляются через Средиземное море.

"Совет принял решение о запрете поставок в Ливию некоторых товаров, которые могут использоваться для нелегальной перевозки людей, в том числе надувных лодок и переносных моторов", - отмечается в документе. Министры также приняли решение продлить на год миссию ЕС по содействию подготовки ливийских пограничников в Триполи (EUBAM Libya) - до конца 2018 года. Евросоюз с начала этого года пытается вести с Ливией переговоры об оказании ей помощи для создания полноценной службы береговой охраны этой страны, которая бы занялась контролем трафика мигрантов через ливийскую территорию в ЕС. Эти переговоры провалились, в связи с неспособностью правительства в Триполи контролировать ситуацию в стране и отсутствия у него достаточной поддержке вооруженных групп, из других частей страны.

Министры также пообещали в ближайшее время принять решение о продлении военно-морской операции ЕС по контролю миграционных потоков - "София" (ЕС EUNAVFOR MED). Эта операция была запущена в 2015 году, для спасения терпящих бедствие судов с мигрантами и борьбы с их перевозчиками.

На практике, военные корабли ЕС спасают суда и лодки с мигрантами все ближе и ближе к ливийскому побережью, после чего сами привозят спасенных на территорию ЕС. практическим результатом действий европейских пограничников стало быстрое снижение качества судов. На которых мигрантов отправляют в море: если в 2015 году это еще были старые, но, обычно, приспособленные для моря рыбацкие суда и баркасы, то сегодня - это плоты и надувные лодки.

С начала этого года поток мигрантов в Евросоюз вновь начал быстро расти. Их основной маршрут проходит через территорию Ливии и Средиземное море в Италию. По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года по этому маршруту превысило 95 тысяч человек. При этом более 2,1 тысячи погибли или пропали без вести в пути.

В транзитную зону для мигрантов со всей Африки Ливия превратилась в результате уничтожения всех государственных структур в этой стране после восстания в Бенгази в 2011 году, которому оказали активное содействие государства НАТО (и практически все входящие в альянс страны ЕС), 8 месяцев бомбившие подконтрольную правительственным силам Муаммара Каддафи территорию. После убийства Каддафи осенью 2011 года лидеры повстанцев не смогли договориться между собой о разделе власти и страна погрузилась в хаос.

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