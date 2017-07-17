Минобороны Белоруссии: учения "Запад-2017" пройдут с участием более 10 тысяч военных

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Более 10 тысяч российских и белорусских военных примут участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017". Об этом заявил в интервью ТАСС министр обороны республики генерал-лейтенант Андрей Равков.

"К участию в учении планируется привлечь до 12700 военнослужащих. На территории нашей страны - около 10200 военнослужащих, в том числе около 7200 - от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 - от Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил он. По его словам, в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

Равков подчеркнул, что совместные стратегические учения "Запад-2017" - плановые и проводятся по решению президентов двух стран.

"Учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов", - сказал он. Глава минобороны подчеркнул, что "данное учение не является ответом на усиление военной составляющей НАТО у границ наших государств, хотя эти действия и вызывают естественную озабоченность со стороны руководства Союзного государства". Министр пояснил, что в ходе учения военные двух государств будут отрабатывать вопросы "совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием". "Важна апробация положений новых уставных документов, разработанных в Вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал Равков, отметив, что необходимо также получение практики командующими, командирами и штабами по планированию мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками.

По его словам, практические действия органов военного управления и войск пройдут в Белоруссии на полигонах Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь. "Что касается масштаба учения, то это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки Вооруженных сил двух стран", - отметил Равков. В преддверии учений уже проведены порядка 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе совместные специальные учения по видам обеспечения, заявил министр обороны Белоруссии.

Присутствие наблюдателей

Равков заявил, что за ходом белорусско-российских стратегических учений "Запад-2017" смогут проследить международные наблюдатели, включая представителей НАТО.

"Несмотря на то, что заявленные на учения "Запад-2017" численность личного состава, количество боевых бронированных машин, артиллерии, авиации не достигают пороговых значений для уведомления, мы пригласим наших партнеров, чтобы они воочию убедились, что учения не решают тех задач, о которых они заявляют", - отметил глава оборонного ведомства Белоруссии.

При этом, подчеркнул министр, приглашения получат не только военные атташе, аккредитованные при министерстве обороны республики, но и ряд международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК. "Мы выполним также и обязательства согласно региональным мерам доверия и безопасности. Мы ждем наблюдателей от наших соседей - Украины, Польши, Литвы и Латвии. В рамках двусторонних договоренностей приглашены наблюдатели Эстонии, Швеции и Норвегии", - сказал Равков, уточнив, что всего будет приглашено более 80 наблюдателей.

"Нам скрывать нечего. Тематика наших учений оборонительная", - заявил министр.

"С другой стороны, уровень подготовки наших войск такой, что показ отдельных элементов учений только подчеркнет высокую боеготовность соединений и воинских частей региональной группировки войск (сил) и послужит предостережением некоторым политикам, делающим недвусмысленные политические заявления, приводящие к обострению напряженности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности", - отметил глава минобороны Белоруссии.

Учения "Запад-2017" пройдут в сентябре нынешнего года на шести полигонах Белоруссии, а также в России. В них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе, на территории Белоруссии - около 10,2 тыс. военных. В маневрах будет задействовано около 680 единиц боевой техники.