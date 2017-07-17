Минобороны Белоруссии: диалог Минска и Вашингтона находит понимание у Москвы

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МИНСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Восстановление контактов Белоруссии с США в военной сфере и выстраивание диалога по вопросам безопасности не противоречат обязательствам республики в рамках Союзного государства и находят понимание у России. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр обороны республики генерал-лейтенант Андрей Равков.
По его словам, подразумевается, что "поддержание диалога с США по вопросам международной и региональной безопасности является важным шагом с точки зрения снижения напряженности в регионе". "Это находит понимание и поддержку у нашего стратегического союзника - Российской Федерации", - сказал министр.
"В 2015-2016 годах мы восстановили контакты в военной сфере с США, в том числе аккредитовали атташе по вопросам обороны. В рамках консультаций состоялся поиск взаимовыгодных, без ущерба для наших союзнических обязательств и интеграционных приоритетов, точек соприкосновения", - отметил глава минобороны.
Равков подчеркнул, что "выстраивание отношений с нашими западными партнерами не противоречит объявленным приоритетам в коалиционной военной политике Беларуси". Согласно Военной доктрине республики среди основных приоритетных направлений в коалиционной военной политике на первом месте - "укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией в рамках Договора о создании Союзного государства и с государствами ОДКБ в рамках Договора о коллективной безопасности", - заявил министр.