Поставки в Белоруссию Су-30СМ могут перенести на 2019-2020 годы

МИНСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Реализация контракта на поставку в Белоруссию 12 самолетов Су-30СМ может быть перенесена на 2019-2020 годы в связи с техническими изменениями в комплектации самолетов.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр обороны республики генерал-лейтенант Андрей Равков.

О заключении контракта между Белоруссией и Россией на поставку истребителей в июне текущего года сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Позднее закупку 12 Су-30СМ для ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии подтвердило Минобороны республики.

"С целью обновления парка боевых летательных аппаратов Министерством обороны заключен контракт с Научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018-го по 2020 год. По четыре самолета в год. В связи с техническими изменениями в комплектации возможен перенос сроков поставки на 2019-2020 годы", - сообщил глава Минобороны Белоруссии.

Равков проинформировал, что "в ближайшее время спланирован к подписанию контракт на поставку пятой батареи ЗРК "Тор-М2". В этом году, по словам министра, также были подписаны контракты на поставку двух радиолокационных станций "Противник-Г" с комплектом запчастей и инструментов к ним, а также трех комплексов радиоконтроля и радиомониторинга "Торн-8П".

"Процесс оснащения белорусской армии новыми образцами вооружения непрерывен", - сказал глава ведомства. Он напомнил, что в первом полугодии 2017 года по ранее подписанным контрактам из РФ поступили шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертая батарея ЗРК "Тор-М2", станция "Противник-Г", два комплекса "Торн-8П" и различные виды современных образцов снайперского и специального оружия. "Кроме того, осуществлена глубокая модернизация первой партии танков Т-72Б до уровня Т-72Б3", - заключил министр обороны Белоруссии.