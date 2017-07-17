Турция продлила режим ЧП в республике еще на три месяца

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Голосование в Великом национальном собрании Турции по соответствующему запросу правительства состоялось в понедельник.
Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля, он продлевался уже трижды на 90 дней после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 20 октября.
Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.
Между тем ряд европейских стран и оппозиция в республике критически отнеслись к идее очередного продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободе граждан страны. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".