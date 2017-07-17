Welt: cпецслужбы Турции пытаются внедрить своих осведомителей в контрразведку ФРГ

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции последовательно пытается внедрить в Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) своих осведомителей. Об этом в понедельник сообщила электронная версия газеты Welt со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Потенциальные осведомители попадали в поле зрения немецких спецслужб в ходе отбора кандидатов. "В ряде случаев они добивались права на работу в отделах для сотрудников, владеющих турецким языком, а также по другим направлениям", - заявил собеседник издания. В ходе проверки некоторые претенденты признались, что имели контакт с разведкой Турции.

В настоящее время Ведомство по охране конституции, по распоряжению властей ФРГ, значительно расширяется и соответственно существенно увеличивает число своих сотрудников.