Welt: cпецслужбы Турции пытаются внедрить своих осведомителей в контрразведку ФРГ

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции последовательно пытается внедрить в Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) своих осведомителей. Об этом в понедельник сообщила электронная версия газеты Welt со ссылкой на источники в структурах безопасности.
Потенциальные осведомители попадали в поле зрения немецких спецслужб в ходе отбора кандидатов. "В ряде случаев они добивались права на работу в отделах для сотрудников, владеющих турецким языком, а также по другим направлениям", - заявил собеседник издания. В ходе проверки некоторые претенденты признались, что имели контакт с разведкой Турции.
В настоящее время Ведомство по охране конституции, по распоряжению властей ФРГ, значительно расширяется и соответственно существенно увеличивает число своих сотрудников.