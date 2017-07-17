Пентагон: главарь ИГ не участвует в процессе принятия решений в группировке

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади не принимает участия в принятии решений и командовании боевиками.

Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Министерства обороны на брифинге в Пентагоне.

По его словам, аль-Багдади "не участвует ни в каких-либо повседневных процессах принятия решений", ни в командовании боевиками, "насколько известно" оборонному ведомству.

Директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри ранее заявил, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии.

При этом 11 июля телеканал As Sumaria сообщил, что боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади. Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель террориста. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.