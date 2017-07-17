СМИ: кабмин Саудовской Аравии поддержал бойкот Катара

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ТАСС, 17 июля. Кабинет министров Саудовской Аравии поддержал введенные против Катара меры, подтвердив, что бойкот эмирата арабской страной продолжится, пока Доха не выполнит все выдвинутые требования. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.
Заседание правительства королевства прошло в саудовском городе Джидда под председательством монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Члены кабмина отметили, что санкции в отношении Катара не будут сняты до тех пор, пока власти соседнего государства не примут требования, направленные на борьбу с терроризмом и возвращение стабильности и безопасности в регион.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, не устроил арабские государства.