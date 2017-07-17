СМИ: кабмин Саудовской Аравии поддержал бойкот Катара

ТАСС, 17 июля. Кабинет министров Саудовской Аравии поддержал введенные против Катара меры, подтвердив, что бойкот эмирата арабской страной продолжится, пока Доха не выполнит все выдвинутые требования. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

Заседание правительства королевства прошло в саудовском городе Джидда под председательством монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Члены кабмина отметили, что санкции в отношении Катара не будут сняты до тех пор, пока власти соседнего государства не примут требования, направленные на борьбу с терроризмом и возвращение стабильности и безопасности в регион.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, не устроил арабские государства.