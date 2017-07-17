Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Венесуэлы усомнился в достоверности результатов народного референдума

Международная панорама
17 июля, 20:24 UTC+3 ТАСС

Самуэль Монкада отметил, что результаты референдума невозможно проверить, потому что организаторы собираются уничтожить все протоколы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Венесуэльская оппозиция не сможет предоставить подтверждение озвученных ей результатов так называемого народного референдума. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Самуэль Монкада на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezuela de Television.

Согласно данным, озвученным ректорами ведущих венесуэльских вузов, выступавших гарантами проведения плебисцита, в нем приняли участие более 7,18 млн человек. Более 98% из них высказались против созыва Конституционной ассамблеи (КА) без проведения предварительного референдума и поддержали идею "обновления ветвей власти".

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Сколько человек проголосовало? Единственный верный с научной точки зрения ответ: никто не знает, не знал и не узнает", - сказал Монкада. Он добавил, результаты референдума невозможно проверить, потому что организаторы собираются уничтожить все протоколы. По словам оппозиции, они делают это для обеспечения безопасности проголосовавших.

"Никому не интересна правда", - заявил Монкада. Он также обвинил иностранные СМИ в предвзятом освещении оппозиционного плебисцита и искажении фактов. В качестве примера он привел фотографии проводимых Национальным избирательным советом (НИС) мероприятий, которые были подписаны в ряде газет как народный референдум.

Президент страны Николас Мадуро ранее заявил, что проводимый его политическими оппонентами плебисцит является "внутренним референдумом оппозиционных партий", и не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал НИС. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, в соответствии с конституцией результаты народного референдума являются юридически обязывающими.

Решение Мадуро о созыве КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"
3
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Российские футболистки стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах
Темы дня
Реклама