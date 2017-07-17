Глава МИД Венесуэлы усомнился в достоверности результатов народного референдума

ТАСС, 17 июля. Венесуэльская оппозиция не сможет предоставить подтверждение озвученных ей результатов так называемого народного референдума. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Самуэль Монкада на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezuela de Television.

Согласно данным, озвученным ректорами ведущих венесуэльских вузов, выступавших гарантами проведения плебисцита, в нем приняли участие более 7,18 млн человек. Более 98% из них высказались против созыва Конституционной ассамблеи (КА) без проведения предварительного референдума и поддержали идею "обновления ветвей власти".

"Сколько человек проголосовало? Единственный верный с научной точки зрения ответ: никто не знает, не знал и не узнает", - сказал Монкада. Он добавил, результаты референдума невозможно проверить, потому что организаторы собираются уничтожить все протоколы. По словам оппозиции, они делают это для обеспечения безопасности проголосовавших.

"Никому не интересна правда", - заявил Монкада. Он также обвинил иностранные СМИ в предвзятом освещении оппозиционного плебисцита и искажении фактов. В качестве примера он привел фотографии проводимых Национальным избирательным советом (НИС) мероприятий, которые были подписаны в ряде газет как народный референдум.

Президент страны Николас Мадуро ранее заявил, что проводимый его политическими оппонентами плебисцит является "внутренним референдумом оппозиционных партий", и не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал НИС. По мнению оппозиционного альянса "Блок демократического единства", которому принадлежит большинство в парламенте, в соответствии с конституцией результаты народного референдума являются юридически обязывающими.

Решение Мадуро о созыве КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.