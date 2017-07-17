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Мэр Лондона заявил о готовности встретиться с Трампом в случае его визита в Великобританию

Международная панорама
17 июля, 21:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июля. /ТАСС

При этом градоначальник повторил, что, по его мнению, поездка американского лидера в Соединенное Королевство не должна носить статус государственного визита

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если он посетит Великобританию. При этом градоначальник повторил, что, по его мнению, поездка американского лидера в Соединенное Королевство не должна носить статус государственного визита. Соответствующие заявления Хан сделал в опубликованном в понедельник интервью телекомпании CNN.

"Государственные визиты отличаются от обычных визитов, и я не считаю уместным для нашего правительства расстилать красную ковровую дорожку перед президентом США в то время, когда с его политикой несогласны многие в нашей стране", - сказал Хан.

При этом мэр отметил, что не будет отказываться от встречи с главой Белого дома, если представится такая возможность. "Если кто-то обладает взглядами, которые я, по моему мнению, могу изменить, то я готов сыграть свою роль", - пояснил Хан. "Если вы считаете, что невозможно быть одновременно мусульманином и гордым приверженцем западных ценностей, то я с радостью готов вас переубедить, будь вы репортером CNN или Дональдом Трампом", - добавил градоначальник.

Хан, ставший первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона, ранее уже предлагал отменить государственный визит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд сообщений в Twitter, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве информировал, что государственный визит Трампа в Великобританию откладывается и состоится в следующем году. При этом собеседники телеканала не исключили, что глава американской администрации еще до этого момента нанесет неофициальный визит в Соединенное Королевство, где он владеет двумя престижными курортами при гольф-клубах на территории Шотландии.

Британский премьер-министр Тереза Мэй стала первым зарубежным лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Трампа. Во время январского визита в Вашингтон Мэй передала президенту подписанное королевой Елизаветой II приглашение прибыть в Великобританию с государственным визитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности, поскольку никогда ранее президенты США не совершали визиты подобного статуса в самом начале своего правления.

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Персоны
Хан, Садик Трамп, Дональд
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Великобритания
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