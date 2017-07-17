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США сняли запрет на провоз крупной электроники на всех рейсах из Ближнего Востока

Международная панорама
17 июля, 22:08 UTC+3 ТАСС

Саудовская Аравия стала последней ближневосточной страной, с которой было снято это ограничение

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 17 июля. Власти США сняли запрет на провоз в ручной клади крупной электронной техники для пассажиров, прибывающих в страну самолетами национальной авиакомпании Саудовской Аравии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского министерства транспорта.

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Саудовская Аравия стала последней ближневосточной страной, с которой было снято это ограничение.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолета электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах. Запрет снимался для каждой из них в отдельном порядке.

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