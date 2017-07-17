ООН: в бастионе ИГ в Сирии блокированы до 50 тысяч мирных жителей

ООН, 17 июля. /ТАСС/. До 30 тысяч мирных жителей не могут покинуть сирийский город Ракка - главный оплот группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории страны. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, ООН глубоко обеспокоена "безопасностью десятков тысяч мужчин, женщин и детей, блокированных в сирийском городе Ракка". "Ожесточенные столкновения продолжают сказываться на положении гражданского населения, вынуждая тысячи покидать свои дома, а также приводя к множеству смертей и ранений. По поступающим сообщениям, условия в городе крайне ужасные, от 30 тысяч до 50 тысяч людей, которые не могут его покинуть, имеют ограниченный доступ к еде, воде и базовым услугам", - сказал он.

В последние недели Ракку - главный форпост террористов ИГ на реке Евфрат - штурмуют арабо-курдские формирования из "Сил демократической Сирии". ВВС международной коалиции под эгидой США оказывают им поддержку. По данным ООН, за время столкновения Ракку покинули почти 200 тысяч мирных жителей. Кроме того, регулярно поступают сообщения о гибели гражданских лиц в результате авиаударов международной коалиции, которая оказывает поддержку вооруженным отрядам, наступающим на позиции ИГ.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа впервые за три года доставила продукты питания в предместья Ракки. В ООН выразили надежду, что наладят регулярные поставки продовольствия в Ракку и ее окрестности благодаря вновь доступным наземным маршрутам.

Пока же всемирная организация отчиталась о доставке гуманитарной помощи 89 тысячам жителей труднодоступных районов Эль-Хула в провинции Хомс и Харбинафса в провинции Хама. Как и ранее, из конвоя были изъяты лекарства и хирургические инструменты.