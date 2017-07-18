Белый дом: США осудили насилие со стороны "головорезов правительства" Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США в понедельник осудили насилие со стороны "головорезов правительства" Венесуэлы против граждан республики. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы осуждаем насилие со стороны головорезов правительства против невинных избирателей и усилия правительства по подрыву демократии в Венесуэле. Мы вновь призываем к отмене созыва Конституционной ассамблеи (КА), назначенного на 30 июля, а также к проведению свободных и справедливых выборов", - сказал он.

"Мы поздравляем венесуэльский народ с огромной явкой на вчерашний референдум и недвусмысленным заявлением, которое они сделали и передали правительству", - заключил Спайсер, добавив, что США внимательно следят за ситуацией в стране и обеспокоены ей.

В воскресенье политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро провели так называемый народный референдум. Как объявила комиссия из ректоров ведущих венесуэльских университетов, выступавшая в качестве гаранта организации честного голосования, в нем приняли участие свыше 7 млн человек.

Согласно оглашенным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Исполнительная власть не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

Решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.