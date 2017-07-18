СМИ: движение ХАМАС призвало к антиизраильским акциям в палестинских городах

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ТАСС, 18 июля. Исламское движение ХАМАС и радикальная группировка "Исламский джихад" выступили в понедельник с совместным заявлением, в котором призвали к проведению массовых антиизраильских демонстраций во всех палестинских городах. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его сведениям, эти акции протеста организуются в ответ на принятые властями Израиля меры безопасности в Старом городе Иерусалима. Местные мусульмане отвергли установку металлодетекторов для проверки посетителей у входов на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса. "Мы призываем народные массы к бдительности и мобилизации на защиту этой святыни ислама", - говорится в документе.
ХАМАС и "Исламский джихад" в своем заявлении предупредили Израиль, что "продолжение его захватнической агрессивной политики приведет к повсеместной эскалации уличных выступлений".
Глава информационного бюро ХАМАС в интервью Al Mayadeen указал на опасность провокаций на Храмовой горе со стороны еврейских поселенцев. Он подчеркнул, что "ответственность за посягательства на исламские святыни ляжет на израильские власти". Ранее председатель Высшего исламского совета Иерусалима Акрама Сабри заявил, что считает установку Израилем металлодетекторов незаконной и нарушающей исторический статус Храмовой горы.
Введение дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима последовало за вооруженным нападением на израильских стражей порядка в районе Львиных ворот в пятницу. В результате этой вылазки погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были ликвидированы силовиками.