МИД Бразилии призвал Венесуэлу отказаться от созыва Конституционной ассамблеи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Бразилия обратилась к властям Венесуэлы с призывом начать эффективные переговоры о мире и демократии в республике. Соответствующее заявление распространил в понедельник бразильский МИД.

"Бразильское правительство призывает отменить созыв национальной Конституционной ассамблеи (КА), правила которого нарушают всеобщее избирательное право и сам принцип народного волеизъявления. Оно вновь заявляет о необходимости срочно гарантировать восстановление полномочий Национальной ассамблеи (однопалатного парламента Венесуэлы - прим. ТАСС), полное обеспечения гражданских свобод и освобождение политических заключенных", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Бразилия надеется, что народная воля, выраженная в ходе голосования, вдохновит на начало эффективных переговоров о мире и демократии в Венесуэле", - отмечено в заявлении.

Согласно оглашенным данным, в минувшее воскресенье более 98% принявших участие в организованном венесуэльской оппозицией плебисците высказались против созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Исполнительная власть не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.