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Президент Колумбии встретился с Кастро и поблагодарил Кубу за поддержку мирного процесса

Международная панорама
18 июля, 1:36 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 18, июля. /ТАСС

Хуан Мануэль Сантос и Рауль Кастро на встрече также обсудили двусторонние отношения и другие актуальные вопросы международной повестки дня

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ГАВАНА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос встретился в понедельник в Гаване с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. Как сообщила газета Granma, главы государств обсудили двусторонние отношения, реализацию мирного соглашения в Колумбии и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

"Мой официальный визит на Кубу преследует две цели: выразить благодарность народу и правительству этой страны за участие в процессе мирного урегулирования в Колумбии и укрепить экономические и торговые связи между нашими странами", - приводит газета слова Сантоса.

Куба была местом проведения мирных переговоров между крупнейшей колумбийской леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) и администрацией Сантоса на протяжении более чем четырех лет. В ноябре прошлого года колумбийские власти и повстанцы заключили мирное соглашение, положившее конец кровавому конфликту, который продолжался более полувека и унес более 250 тысяч жизней. В конце июня боевики FARC в соответствии с договоренностями сдали практически все свое оружие международной мониторинговой миссии. Как ожидается, уже в августе группировка прекратит существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

Как отмечает Granma, Сантос подчеркнул, что заключение мирного соглашения положительно повлияло на экономику Колумбии. В частности, рост в туристическом секторе в первом полугодии 2017 года составил почти 40%.

Сантос также возложил венки к памятнику национальному герою Кубы Хосе Марти и принял участие в кубинско-колумбийском бизнес-форуме. "Объем взаимной торговли между нашими странами сейчас мал, однако Колумбия очень заинтересована в инвестициях на Кубе", - указал президент.

В последний раз Сантос приезжал на остров Свободы в июне прошлого года. Тогда он присутствовал на подписании соглашения о прекращении огня между колумбийским правительством и РВСК.

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