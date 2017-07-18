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МИД Аргентины призвал власти Венесуэлы начать переговоры с оппозицией

Международная панорама
18 июля, 1:49 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 18, июля. /ТАСС

Буэнос-Айрес также призвал отказаться от созыва Конституционной ассамблеи

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Аргентинские власти призвали правительство Венесуэлы прислушаться к результатам проведенного оппозицией всеобщего опроса и отменить созыв Конституционной ассамблеи (КА). Соответствующее заявление в понедельник обнародовало аргентинское министерство иностранных дел и по делам религий.

"Мы надеемся, что результат волеизъявления значительной части венесуэльского народа побудит правительство Венесуэлы отказаться от созыва Конституционной ассамблеи (КА) и признать необходимость настоящего и плодотворного политического диалога с оппозицией, который гарантирует восстановление демократического и институционного порядка и полноценное соблюдение прав человека", - говорится в документе.

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Буэнос-Айрес также осудил случаи применения насилия во время организованного оппозицией плебисцита. По данным генпрокуратуры Венесуэлы, в результате стрельбы у одного из пунктов для голосования погиб один человек, трое были ранены.

В воскресенье политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро провели так называемый народный референдум, на котором, по их подсчетам, проголосовали более 7,6 млн человек. Согласно оглашенным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Венесуэльское правительство не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

Решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Аргентина Венесуэла
Персоны
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